(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2021 Recovery Plan, Treu (CNEL): “Occasione per l’Italia e l’Europa, guaio grave fallire in questa prova” “Questa è un'occasione importante per l'Italia – l'ha detto il più volte anche il Commissario Gentiloni - ma lo è anche per l'Europa. Perché l'Europa ha dato dei segnali eccezionali di novità e di solidarietà rispetto anche all'immediato passato. E quindi ha puntato molto sull'Italia per una fiducia che dobbiamo meritare e anche perché se l'Italia dovesse - dio non voglia - fallire in questa prova, sarebbe un guaio grave. Non solo per noi, ma per tutta la costruzione Europea”. Così il Presidente del CNEL Tiziano Treu intervenendo al seminario intitolato “Investimenti e lavoro nel piano Next Generation EU. Un patto tra generazioni per un’economia inclusiva”, promosso dalla facoltà di Economia Milano-Roma dell’Università Cattolica e organizzato in collaborazione con il CNEL. / Youtube CNEL Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev