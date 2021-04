(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2021 “Draghi sicuramente è la persona più autorevole per gestire il Recovery. Se alza il telefono e chiama Bruxelles mette a posto tutti. La prova ci sarà nelle prossime settimane perché per mettere a terra ai fondi bisogna cambiare le regole, in primis la burocrazia” lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev