(Agenzia Vista) Treviso, 22 settembre 2020 Regionali Veneto, Zaia: "Affluenza vera vittoria, consenso resta se mantieni identità" "La vera vittoria è l'affluenza alle urne, con il 61%. Questo è il popolo che sceglie per il popolo: i veneti che scelgono per i veneti. Finché si mantiene l'identità, resta il consenso. Quando non c'è più l'identità, si perde il consenso". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa per commentare i risultati delle elezioni regionali che lo hanno visto riconfermato con oltre il 75% dei voti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev