(Agenzia Vista) Roma, 19 Gennaio 2021 Renzi: “Conte ha scelto arrocco utile per lui e per governo ma dannoso per istituzioni” “Lei non si è dimesso ma ci sono tre crisi aperte da tempo. la prima è economica, l’Italia è quella messa peggio di tutti nel 2020. Le previsioni di crescita del 6% è smentita da Banca Italia. Secondo elemento è la crisi sanitaria, siamo il Paese al mondo che ha il peggior rapporto di morti. Occorre investire di più in sanità. Terzo: Abbiamo record negativo della crisi scolastica. L’Italia è il paese che ha mandato meno degli altri in Europa. Sono macigni che non sono entrati nel suo discorso. Mi aspettavo un grande sogno, una visione, un orizzonte. Ha scelto un arrocco istituzionale che spero sia utile per lei ma è dannoso per le istituzioni”. Così il senatore Matteo Renzi nel suo intervento in Senato / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev