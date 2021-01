(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Renzi: "Non giochiamo con istituzioni, democrazia non è Reality Show" "Noi non giochiamo con le istituzioni, la democrazia non è un reality show. La politica non è una storia su Instagram". Così il leader di Italia viva Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa alla Camera. 00_49 Italia viva Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev