(Agenzia Vista) Bari, 09 gennaio 2021 Reparto Covid Bari, Emiliano: “Vicinissimi al completamento, siamo pronti per terza ondata” “I lavori per la realizzazione del reparto covid nella Fiera del Levante stanno procedendo, siamo vicini al completamento, un miracolo del lavoro pugliese che in poche settimane ha messo su un impianto di grandissima importanza per il futuro della salute dei pugliesi e soprattutto per fronteggiare l’emergenza covid in questo momento. Siamo pronti a fronteggiare anche la terza ondata. Questo ovviamente non vuol dire che bisogna approfittare della zona gialla per, diciamo così, esagerare nei contatti umani”. Queste le parole del Governatore della Puglia Michele Emiliano in un video che presenta lo stato dei lavori dell’Ospedale Covid dell’ospedale Fiera del Levante di Bari, prossimi al completamento. / Facebook Michele Emiliano Durata: 01_18 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev