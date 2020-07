(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2020 Rezza (Iss): "Attenzione su nuovi focolai, continuare su linea prudenza" Il dottor Giovanni Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità: "A livello nazionale, si osserva una lieve diminuzione nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità rispetto alla settimana di monitoraggio precedente, con Rt nazionale < 1,="" sebbene="" lo="" superi="" nel="" suo="" intervallo="" di="" confidenza="" maggiore.="" le="" stime="" rt="" tendono="" a="" fluttuare="" in="" alcune="" regioni,="" in="" relazione="" alla="" comparsa="" di="" focolai="" di="" trasmissione="" che="" vengono="" successivamente="" contenuti.="" questo="" deve="" invitare="" alla="" cautela="" in="" quanto="" denota="" che="" in="" alcune="" parti="" del="" paese="" la="" circolazione="" di="" sars-cov-2="" è="" ancora="" rilevante."="" fonte:="" agenzia="" vista="" alexander="">