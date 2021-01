(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 gennaio 2021 Ritardi AstraZeneca, Kyriakides (UE): “Idea che possa non consegnare né corretta né accettabile” “Siamo in una pandemia. Perdiamo persone ogni giorno. Questi non sono numeri. Non sono statistiche. Sono persone, con famiglie, con amici e colleghi che sono anch'essi coinvolti. Le aziende farmaceutiche, gli sviluppatori di vaccini, hanno responsabilità morali, sociali e contrattuali, che devono rispettare. L’idea che l'azienda non sia obbligata a consegnare perché abbiamo firmato un accordo di “massimo sforzo” non è corretta né accettabile”. Così la Commissaria europea per la salute Stella Kyriakides intervenendo in conferenza stampa a Bruxelles sui vaccini. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev