(Agenzia Vista) Roma, 20 gennaio 2021 Rixi (Lega): “Inaudito, Mef si rifiuta di darci documentazione su infrazione europea Alitalia” “Il Governo si è rifiutato di dare alla Commissione trasporti la lettera della DG Competition per l’infrazione europea di Alitalia. Per noi è impossibile, come Lega, valutare il piano Alitalia senza questa documentazione. Pertanto abbiamo chiesto al Ministro Gualtieri di venire in audizione in Commissione e alla Presidente Raffaella Paita di farsi dare la documentazione, altrimenti per la Commissione sarà impossibile esprimere un parere.” Queste le parole dell’On. Edoardo Rixi (Lega). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev