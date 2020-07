(Agenzia Vista) Monza Brianza, 16 luglio 2020 Rubavano in azienda, ecco la fuga con il lancio refurtiva contro i carabinieri I furti, commessi con la tecnica della 'spaccata', sono stati compiuti utilizzando mezzi della banda o muletti presenti all'interno delle ditte. Ecco le immagini dei Carabinieri che inseguono alcuni componenti della banda, mentre i malviventi per far perdere le proprie tracce lanciano la refurtiva sull'auto dei militari. Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev