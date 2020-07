Russiagate, Trump commuta pena a ex consigliere Stone: è libero

Roma, 11 lug. (askanews) - Il presidente americano, Donald Trump ha commutato la pena del suo ex consigliere, Roger Stone condannato alla detenzione nell'ambito dell'inchiesta sul Russiagate, dopo 40 mesi di carcere.Stone era stato condannato a tre anni e 4 mesi di carcere, riporta la stampa statunitense, dal procuratore Robert Muller per aver ostacolato le indagini. "Ha già sofferto molto - ha scritto la Casa Bianca in una dichiarazione ufficiale - ed è stato trattato ingiustamente come molti altri in questo caso. Roger Stone è un uomo libero ora".