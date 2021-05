Sala: “Albertini? Spiace che se la sia presa per la battuta”

(Agenzia Vista) Milano, 7 Maggio 2021 “Spiace che Albertini se la sia presa per la battuta. L’Albertini che conosco io da anni è come me, è sempre stato un maestro per le battute. Non penso che dobbiamo arrivare a rivolgerci sempre con il massimo della serietà. Al di là della battuta, lui solleva un tema molto chiaro, per me importante e preciso: la sfida per Milano a essere aperti e indipendenti. Non c’è mai stato un segretario di un partito che mi ha telefonato per dirmi cosa fare. Per i milanesi c’è una soluzione: votano me e sono tranquilli che l’indipendenza è totalmente garantita”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, prima della cerimonia di intitolazione dell’Istituto Comprensivo Maffucci di Milano al regista Ermanno Olmi, a tre anni dalla sua morte, riferendosi al tweet in cui affermava di dover convincere Albertini a votarlo dopo la sua rinuncia alla candidatura con il centrodestra alle amministrative. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev