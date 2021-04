Sala: “Limitazioni Covid non sono state negazione libertà, ma affermazione della solidarietà”

(Agenzia Vista) Milano, 25 Aprile 2021 “Le limitazioni che abbiamo dovuto accettare, anche quelle più difficili da accettare, non sono state però una limitazione della nostra libertà. Sono state, a mio parere, al contrario l’affermazione di un principio di solidarietà, di tutela verso i più deboli e di attenzione al bene comune che ci qualifica come società libera e democratica”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante il discorso tenuto in occasione dell’evento “Milano è memoria”, organizzato alla Loggia dei Mercanti, a Milano, per celebrare l’anniversario della Liberazione italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev