Sala: “Voglio evitare polemiche con Albertini. Mia campagna non cambia in funzione dell’avversario”

(Agenzia Vista) Milano, 13 Maggio 2021 “Io voglio evitare con estrema cura ogni possibilità di polemica con Albertini. Non è il caso che tra il sindaco attuale e un ex sindaco ci siano atteggiamenti polemici. Penso che sia legittimo che ci pensi bene, dopodiché sabato dirà. Dal mio punto di vista noi andiamo avanti con grande intensità. Non è che le mie riflessioni e l’impostazione della mia campagna possano cambiare in funzione del candidato oppositore”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, prima dell’inaugurazione della nuova installazione dedicata alla memoria delle vittime delle deportazioni nazifasciste e alla Resistenza posizionata alla Loggia dei Mercanti, nel capoluogo lombardo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev