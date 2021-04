Salute, Casellati: da donna a donna, fate lo screening medico

Roma, 22 apr. (askanews) - "Oggi è la giornata nazionale della salute della donna. Una data speciale, per parlare di prevenzione e di medicina al femminile. Un promemoria per ricordarci quanto sia importante la nostra salute. Lo dico da donna a donna! A tutte le meravigliose donne che in questo anno terribile hanno ancora una volta dimostrato generosità, creatività e incredibili energie! Siate generose anche con voi stesse! Prendervi del tempo per uno screening medico o un esame diagnostico non significa sottrarlo al lavoro, alla casa o ai figli. Significa invece compiere un enorme gesto d'amore verso la vita. Che è il bene più prezioso. Un gesto intelligente e coraggioso, per scongiurare l'insorgere delle malattie o poterle curare tempestivamente. Per non avere mai paura del futuro e delle sue incognite e poter continuare a guardare al domani con fiducia e serenità": è il video messaggio diffuso dalla Presidente del Senato Elisabetta Casellati, in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, invitando le donne a fare screening medici ed esami diagnostici.