(Agenzia Vista) Palermo, 08 gennaio 2021 Salvini a Palermo con mascherina con immagine Borsellino in via D'Amelio Il leader della Lega, Matteo Salvini, a Palermo in vista dell'udienza preliminare di domani sulla Open Arms. Il segretario ha fatto tappa in via D'Amelio, dove il 19 luglio del '92 un'autobomba fece saltare in aria il Paolo Borsellino e gli uomini della scorta, per deporre un mazzo di fiori. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev