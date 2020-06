(Agenzia Vista) Roma, 25 giugno 2020 Salvini: “Azzolina non è in grado di gestire la scuola in questo Paese” “Azzolina non è in grado di gestire la scuola in questo Paese, sono qua da genitore. Non c’è certezza per studenti, genitori, inseganti e presidi. Non si sa quando si riparte e come, se ci sarà il plexiglas e se si userà la mascherina. Il Governo e la maggioranza mettono la scuola in fondo a tutto” queste le parole di Matteo Salvini durante un blitz della Lega davanti al Miur per protestare contro le linee guida del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina sulla riapertura delle scuole. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev