Salvini: “Ecco la bozza del Ddl per istituire commissione d’inchiesta su piano pandemico”

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2021 “Noi proporremo un Disegno di legge per istituire una commissione di inchiesta parlamentare sul piano pandemico e sul comportamento del Ministero della Salute e del ministro Speranza. Conto che gli amici di FdI ci diano una mano. Questo vale dieci volte di più di una mozione” lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini mostrando in anteprima la bozza del Disegno di legge in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev