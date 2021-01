Salvini: governo a guida centrodestra è unica alternativa a urne

Roma, 28 gen. (askanews) - "Come posso pensare a un governo 'tutti dentro' quando il Pd vuole cancellare Quota 100 e dl sicurezza? Per serietà io non vado al governo a tutti i costi. La via maestra sono le elezioni, l'unica alternativa è un governo serio a guida centrodetra".Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, incontrando i giornalisti dopo l'esame di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi nell'ambito del processo Gregoretti."Se governo di unità nazionale vuol dire andare al governo con Di Maio e Zingaretti è evidente che la risposta è no. Non capisco perché il Pd che perde sempre le elezioni deve rimanere sempre al governo...".