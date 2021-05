Salvini: “Il Ddl Zan insegna nelle scuole che mamma e papà sono concetti superati”

(Agenzia Vista) Milano, 15 Maggio 2021 c “C’è già qualcuno che porta nelle scuole dei libricini che spiegano che mamma e papà sono concetti superati, conservatori, che bisogna andare avanti: due papà, due mamme, utero in affitto, adozioni omosessuali. Il Ddl Zan porta nelle scuole questo insegnamento. C’è scritto che c’è il reato di istigazione alla discriminazione e domani un giudice può ritenere che combattere utero in affitto, adozioni gay e bambini in vendita sia discriminante”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a un presidio contro il Ddl Zan organizzato in piazza del Duomo, a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev