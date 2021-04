(Agenzia Vista) Roma, 8 aprile 2021 “Se i dati migliorano in alcune regioni italiane, in quelle regioni si può tornare a lavoro. Se i dati sono negativi nessuno vuole tentare degli azzardi. Ci sono almeno sei regioni italiane in cui si potrebbe tornare ad aprire. Scegliamo in base ai dati” lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini all’uscita da Palazzo Chigi dopo l’incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev