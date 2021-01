(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 Salvini: “Italia primo grande Paese per morti su popolazione ma per Conte rischio sono sovranisti” “Prima Conte va a casa meglio è – non per me, ma per tutti. Per l’Italia, per gli italiani. Riassumendo: l’Italia è il primo grande Paese al mondo per numero di morti in proporzione al numero di abitanti. Davanti al mondo in questa triste graduatoria ci sono San Marino, Belgio e Slovenia. Capite le dimensioni, ovviamente. L’Italia è il primo dei grandi Paesi al mondo per numero di morti in base alla popolazione. Grande successo. E qual è il rischio per l’Italia stando alle parole di Conte di oggi? I sovranisti. Le destre. La lega. Salvini. I fascisti, i marziani, ma dove vivi?”. Così il leader della Lega Matteo Salvini in un video in diretta su Facebook / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev