Salvini: “Se dati migliorano zone gialle dalla prossima settimana”

Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2021 “Per me se domani i dati scientifici mostrano un miglioramento per me un Cdm può decretare già dalla settimana prossima un ritorno alla zona gialla quindi riaperture e ritorno alla vita” lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev