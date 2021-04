Salvini: vittoria rivedere già da maggio riaperture e coprifuoco

Roma, 27 apr. (askanews) - "L'ordine del giorno votato oggi dalla Camera significa che la Lega non fa i capricci, ma rappresenta le esigenze di milioni di italiani che vogliono semplicemente tornare al lavoro e alla libertà. Rivedere se i dati migliorano già da maggio, e non a giugno o a luglio come qualcuno vedeva, riaperture e coprifuoco è una conquista e una vittoria non delle Lega ma di milioni di italiani di buon senso": così Matteo Salvini, leader della Lega, in un punto stampa a Roma trasmesso in diretta Facebook."Conto che chi esce usi la testa, usi prudenza, però il diritto al lavoro, assieme al diritto alla salute sono fondamentali", ha aggiunto, definendo quello di oggi un risultato positivo.La Camera "impegna il Governo nel mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e spostamento". Questa la riformulazione dell'ordine del giorno al decreto Covid sul coprifuoco sulla quale sarebbe stato raggiunto un accordo tra i capigruppo di maggioranza.La Camera ha respinto invece un ordine del giorno di Fdi che proponeva la revoca del coprifuoco con 222 voti contrari, 44 favorevoli e 4 astenuti.