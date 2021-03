(Agenzia Vista) Sanremo, 07 marzo 2021 Sanremo 2021, Madame ringrazia per i premi e cita gli altri vincitori ma non i Maneskin "Grazie al televoto perchè mi ha permesso di scalare la classifica di 10 posti e grazie per i due premi per il testo. Amo molto scrivere. Complimenti a Ermal Meta, Willy e Colapesce e Dimartino per i premi", Madame ringrazia i fan per averla votata, cita gli altri vincitori ma dimentica i Maneskin, che hanno vinto il Festival. / Instagram sonolamadame Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev