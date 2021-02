(Agenzia Vista) Milano, 15 febbraio 2021 Sci, Garavaglia: "Danni per 4,5 miliardi, risposte già in Dl Ristori" "Sicuramente nel prossimo Decreto Ristori una quota di questi 32 miliardi andrà alla Montagna, ma questa è una discussione che andrà fatta al MEF. Non credo che ci saranno problemi per capire quello che dovremo fare". Così il ministro Massimo Garavaglia in conferenza stampa. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev