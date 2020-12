(Agenzia Vista) Roma, 26 dicembre 2020 Scoperte a Pompei, Franceschini: “Insegna che Italia continua a costruire storie di riscatto” “Con un lavoro di squadra, l’Italia può continuare a costruire storie di riscatto, Pompei insegna questo. E’ un grande presente e un grande passato”. Così il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha commentato le nuove scoperte della Regio V negli scavi di Pompei, tra cui quella del Termopolio perfettamente conservato con l’immagine di una ninfa marina a cavallo e animali con colori talmente accesi da sembrare tridimensionali. Durata: 02_37 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev