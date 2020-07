(Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2020 Scuola, Azzolina: "A settembre tutti in classe, non è il tempo delle divisioni" Nell'Aula della Camera dei deputati l'informativa della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina su apertura anno scolastico: "A settembre riporteremo tutti in classe. In sicurezza. Come Governo abbiamo già dimostrato di saper tutelare la comunità scolastica nel momento più difficile. E abbiamo già sperimentato la riapertura in sicurezza, per mezzo milione di studenti. La scuola ora chiede collaborazione. Non è il tempo delle divisioni, non può esserlo, non sulla scuola. Non ci siamo mai sottratti né ci sottrarremo al confronto con tutti: maggioranza, opposizione, forze sociali e tutti coloro che, come noi, pensando al bene della scuola puntano alla crescita solidale dell'Italia. È una sfida che nessuno di noi può immaginare di perdere". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev