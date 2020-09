(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2020 Scuola, primo giorno anche per il figlio di Conte. La Preside: “Giusto che stia in secondo piano” “Giusto che stia in secondo piano” queste le parole della Preside dell’Istituto di Roma frequentato dal figlio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Diversi cronisti hanno atteso invano il premier davanti alla scuola che ha accompagnato il figlio senza farsi vedere dalle telecamere. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev