(Agenzia Vista), Venezia 21 gennaio 2021 Scuole Veneto, Zaia: “Riapertura il 1° febbraio? Ci porremo la questione la prossima settimana” “Noi ci porremo la questione la prossima settimana, perché questo è doveroso, capire se la scadenza naturale questa ordinanza si trasformi in una non ordinanza. Ma ve lo dico semplicemente perché la bottiglia mezza piena ci dice che abbiamo avuto 600 posti letto in meno negli ospedali, la mezza vuota ci dice che abbiamo 2.700 persone ricoverate. Guardate che non è una passeggiata. Pian piano si tornerà alla normalità, però lo dobbiamo fare con oculatezza perché se ci fosse un colpo di vento che ci riporta su non possiamo farci trovare impreparati”. Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia al tradizionale punto stampa in diretta su Facebook rispondendo a un giornalista in merito alla possibilità di riaprire le scuole il 1° febbraio. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev