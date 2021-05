(Agenzia Vista) Gorizia, 5 maggio 2021 Sequestrate in tutta Italia 50 milioni di mascherine non a norma” Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Gorizia ha sequestrato 50 milioni di mascherine non conformi alle regole in tutta Italia. I dispositivi di protezione avrebbero un coefficiente di penetrazione troppo elevato, rendendole pericolose. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev