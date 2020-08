(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2020 Sergio Zavoli, Casellati: “Tra i più importanti narratori della nostra storia” “Giornalista e scrittore di incredibile talento e brillante intelligenza, è stato tra i più vivaci e importanti narratori della nostra storia. Entrato in RAI giovanissimo, fu ideatore e conduttore di molte trasmissioni di inchiesta e di approfondimento. Il suo volto e la sua voce divennero per milioni di italiani la garanzia di un giornalismo di qualità, fatto di passione, di ricerca instancabile della verità e di rispetto”. Le parole del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati nel corso della commemorazione per il decesso del Senatore e Giornalista Sergio Zavoli. / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev