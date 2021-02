(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio Sgarbi si candida a sindaco della Capitale: “Innalziamo Roma” “Parigi è il Louvre. Roma non si identifica con nessun museo e potrebbe farlo con tutti i musei che ha. Innalziamo Roma. Roma deve essere un luogo in cui accadono più cose di Parigi” sono le parole del senatore Vittorio Sgarbi durante l’annuncio della propria candidatura a sindaco di Roma in Piazza Navona. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev