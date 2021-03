(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo Sindaco Roma, Salvini: “Meloni dice no a Bertolaso? Faccia proposta. No a giochi politici” “In questo momento sto spendendo tutto il mio tempo su vaccini e rimborsi, non ho tempo di dedicare a giochi politici. Sblocchiamo i vaccini e approviamo i rimborsi, poi pensiamo al resto. Chi ha detto no a Bertolaso su Roma proponga altro, non basta dire di no. Mi riferisco a Fratelli d’Italia” sono le parole del leader della Lega Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev