(Agenzia Vista) Usa, 06 agosto 2020 SpaceX, primo test per il nuovo prototipo che viaggerà sulla Luna e su Marte Primo volo per il nuovo prototipo di SpaceX che potrebbe in futuro trasportare fino a 100 persone su un singolo lancio. Nell'idea di Elon Musk, il prototipo sarà utilizzato per viaggi verso la Luna e Marte. SpaceX Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev