(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2020 Spadafora e Bebe Vio: "Garantito futuro agli atleti paralimpici" Bebe Vio ha ospitato sulla sua pagina Instagram un a diretta col ministro Spadafora per parlare del futuro degli atleti paralimpici, una volta terminata la carriera sportiva. Il ministro Spadafora ha assicurato: "Ora con la riforma dello sport gli atleti paralimpici avranno accesso nelle armi e avranno stesso lavoro e stesso stipendio degli altri atleti, un modo per dare continuità e delle certezze a voi atleti paralimpici. Ora da qui a due mesi la riforma dovrà fare dei passaggi. Poi, una volta che sarà legge, con i ministri competenti delle varie armi, quelli dell'Interno, della Difesa, della Giustizia, dovremo stabilire requisiti per la procedura concorsuale riservata agli atleti paralimpici. Ovviamente ci sarà priorità per chi è già dentro il gruppo, mentre gli impieghi saranno sia di natura tecnica che di altri ruoli che dipendono dalle ambizioni e le aspettative e le attitudini". Instagram Bebe Vio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev