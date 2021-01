(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Speranza alla Camera: “Siamo all’ultimo miglio, serve sforzo unitario e leale collaborazione” “Con la preoccupazione che vivo da Ministro della Salute, anche rispetto alle tensioni di questi giorni, voglio rivolgere a tutti un accorato messaggio di responsabilità per l’unità a Roma come in tutte le regioni d’Italia. Mi rivolgo con lo stesso spirito alla maggioranza e all’opposizione: siamo nell’ultimo miglio, ad un passaggio delicato e decisivo per vincere finalmente questa lunga e difficile battaglia che stiamo conducendo da mesi contro questo terribile nemico invisibile. Adesso, ancor di più che in altre fasi dell’emergenza, serve uno sforzo unitario, una leale collaborazione a Roma come in tutte le Regioni”. Così il Ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo alla Camera dei deputati durante le comunicazioni sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza / Youtube Camera dei deputati 02_01 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev