Speranza: da 15 maggio sì a piscine all'aperto, a giugno palestre

Milano, 16 apr. (askanews) - Dal 15 maggio verranno riaperte lepiscine all'aperto, dal 1° giugno verranno riaperte alcuneattività connesse alle palestre, dall'1 luglio le attività dinatura fieristica. È la road map per le riaperture decisa dal governo e illustrata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa."C'è un'idea di percorso che mettiamo in campo e che ci consente di gestire una fase di transizione", ha aggiunto. "Non sarebbe onesto e corretto indicare un giorno X in cui scompare qualsiasi misura nel nostro Paese".