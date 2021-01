(Agenzia Vista) Roma, 31 Gennaio 2021 Speranza: “Serve qualcosa di nuovo. Sinistra si metta a disposizione per progetto nuova costituente” “Il tema è come la sinistra si organizza in un tempo che è cambiato e questo riguarda tante sigle, il Pd, ma anche Articolo 1, Leu. È cambiato il mondo e dovremmo discuterne senza paura e con grandissima generosità, mettendosi a disposizione di un progetto di nuova costituente. Credo che dovremmo tutti metterci in discussione, serve qualcosa di nuovo”. Così il ministro della salute Roberto Speranza il 30 gennaio in occasione della prima giornata del congresso di Sinistra Italiana. Youtube Sinistra italiana Durata 01_32 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev