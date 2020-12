Spettacolare mareggiata su Capri, con raffiche di scirocco

Milano, 5 dic. (askanews) - Straordinaria e spettacolare mareggiata a Capri. I collegamenti con traghetti e aliscafi tra l'isola azzurra e Napoli sono stati interrotti a causa del forte maltempo abbattutosi in mattinata. Raffiche di scirocco molto intense e mare agitato stanno mettendo a dura prova gli spostamenti fra l'isola e la terraferma che in questo momento risultano totalmente sospesi. La sciroccata ha colpito in particolare il versante dei Faraglioni e di Marina Piccola che è quello maggiormente esposto dai venti da sud. Onde alte, spruzzi di schiuma sugli scogli e sulle spiagge e un aspetto quasi surreale.