(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2020 Nell'Aula della Camera dei deputati l'intervento dell'onorevole di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone, per la commemorazione della strage di Bologna: "Domenica saranno passati 40 anni dalla tragedia del 2 agosto 1980, dalla strage di Bologna. Appare ormai chiaro come la verità processuale non può più essere considerata la verità sulla strage di Bologna. E’ una verità". / Camera web agenziavista.it