Sudan, Di Maio: "Italia sostiene transizione democratica fin dal primo momento"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2021 "Il Sudan e' un Paese fondamentale per l'Europa e per l'Italia, un Paese che si trova al crocevia tra il Corno d'Africa e il Sahel e che se e' piu' stabile ci aiuta a gestire e a combattere i traffici illeciti di esseri umani ma anche il terrorismo. Questo significa investire nella sicurezza dell'Italia e dell'Europa". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una dichiarazione rilasciata a margine della Conferenza internazionale sul Sudan, in corso oggi a Parigi. Ministero Estero Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev