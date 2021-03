Roma, 4 mar. (askanews) - Otto persone sono state ferite, due gravemente, in un attacco all'arma bianca nel Sud della Svezia, a Vetlanda, in quello che è stato definito un presunto attacco "terroristico" dalla polizia."Alcuni sono feriti gravemente, altri in maniera leggera, non ci sono morti", ha dichiarato la portavoce della polizia locale.Il presunto assalitore, un uomo sulla ventina, è stato ferito alla gamba dagli spari degli agenti che poi lo hanno arrestato.