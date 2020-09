Taglio parlamentari, il sit-in di Emma Bonino a Roma per il No. Le immagini

(Agenzia Vista) Roma, 6 settembre 2020 Si sono radunati a Porta Portese, nel quartiere romano di Trastevere, i sostenitori dei Radicali italiani e di +Europa assieme ad Emma Bonino per dire No al taglio dei parlamentari al vaglio dei cittadini nel prossimo referendum del 20-21 settembre. Le immagini del sit-in in piazza Ippolito Nievo. agenziavista.it