Tajani: “’Fate presto’, chiediamo intervento del Capo dello Stato”

(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 “’Fate presto’ è il messaggio che noi lanciamo alle istituzioni, al Governo uscente chiediamo un intervento del Capo dello Stato. Il Presidente del Consiglio dovrebbe venire in Parlamento quanto prima a illustrare la situazione. Per quanto ci riguarda nessun partito di centrodestra”. Così il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani dopo il vertice di centrodestra, in seguito alla crisi di Governo aperta dalle dimissioni di Italia Viva. Durata: 01_07 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev