(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2021 Tajani: “Forza Italia non darà mai sostegno ad un Governo di sinistra” “Forza Italia è l’anima di un centrodestra unito e non darà mai sostegno a un Governo di sinistra. Stiamo soltanto lavorando per presentare proposte concrete al fine di non perdere i fondi europei, che rischiamo di non avere a causa delle liti fra la sinistra”. Queste le parole di Antonio Tajani sulle posizioni di Forza Italia in merito al lavoro col Governo sui fondi europei. Durata: 00_16 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev