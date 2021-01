(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 Tajani (FI): “Maggioranza Ursula? No, qui si tratta della fiducia a un Governo di sinistra” “La maggioranza Ursula è molto diversa perché ha fatto eleggere un presidente del Partito Popolare Europeo alla guida dell'Unione Europea e non un socialista quale era Timmermans. Ma qui non si tratta di votare un referendum Europa sì / Europa No, la costituzione europea… Qui si tratta della fiducia a un Governo di sinistra” Queste le parole dell’europarlamentare e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani sul discorso di Conte alla Camera dei deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev