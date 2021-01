(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2021 Tajani: “Tocca ai partiti di sinistra fare in fretta e far sapere cosa intendono fare” “La posizione nostra è stata molto chiara, indicata lunedì da Berlusconi in una intervista, mi pare che stia prevalendo la linea del buonsenso da parte del centrodestra. Tocca ai partiti di sinistra fare in fretta e far sapere cosa intendono fare”. Queste le parole del vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, in Piazza San Luigi dei Francesi presso il Senato. Durata: 01_07 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev