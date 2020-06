(Agenzia Vista) Roma, 28 giugno 2020 Teatro dell’Opera di Roma, stagione estiva al Circo Massimo. Il palco in costruzione La stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma si terrà al Circo Massimo per rispettare le norme anti Covid-19. Ventuno serate di opera, balletto, concerti e gala, dal 16 luglio al 13 agosto. Nelle immagini il palco in costruzione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev