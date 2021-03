Tempesta di sabbia e inquinamento: Pechino diventa "gialla"

Milano, 15 mar. (askanews) - Una fitta nebbia giallastra ha avvoltola città di Pechino, dopo che una spettacolare tempesta disabbia si è aggiunta all'inquinamento dell'aria nella capitale cinese.La combinazione di questi due fenomeni ha prodotto un cocktailpericoloso per la salute dei cittadini e ridotto la visibilità apoche centinaia di metri.Il comune ha sospeso tutte le attività sportive all'aperto nellescuole e ha consigliato alle persone con problemi respiratori dinon lasciare le loro case. Con la testa ben coperta, la maggiorparte dei residenti è andata a lavorare: alcune persone hannoindossato anche vistosi occhiali per proteggere gli occhi.Le tempeste di sabbia del vicinodeserto del Gobi sono comuni in primavera nel nord della Cina, mai pechinesi non ne vedono una di queste dimensioni da anni.